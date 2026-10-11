Roy Keane tekur eigendur City í bakaríið - Finnur til með leikmönnum

Roy Keane, fyrrum fyrirliði Manchester United, hefur gagnrýnt eigendur Manchester City harðlega eftir að félagið var fundið sekt um yfir 100 brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Keane hafði áður sagt að leikmenn City ættu að henda verðlaunapeningum sínum í ruslið vegna málsins, en hann tók skýrt fram í samtali við Sky Sports að gagnrýni hans beindist ekki að leikmönnunum.
„Þetta snýst ekki um leikmennina eða stuðningsmennina, heldur eigendurna. Þegar þú keppist um titla viltu vinna þá á heiðarlegan hátt,“ sagði Keane.
„Við höfum árum saman hrósað Manchester City fyrir að kaupa frábæra leikmenn og hvernig Pep Guardiola hefur breytt góðum leikmönnum í stórstjörnur. En vandamálið er hvernig félagið fór að þessu.“
Micah Richards, fyrrum leikmaður City, tók einnig til máls og sagðist vera niðurbrotinn yfir stöðunni.
„Mér finnst ég hafa verið svikinn. Ég hef alltaf varið þetta félag og gefið allt mitt fyrir það. Nú er verið að efast um heilindi mín og verðlaunapeningana sem ég vann,“ sagði Richards.
Keane sýndi Richards og öðrum fyrrum leikmönnum samúð en ítrekaði að ábyrgðin lægi hjá stjórnendum félagsins.
Manchester City hefur áfrýjað niðurstöðunni og málið því ekki endanlega til lykta leitt.