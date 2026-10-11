Ótrúleg uppákoma er heimsbyggðin fylgdist með - „Næstum kyrktur“ í beinni útsendingu

Jota, leikmaður Celtic, lenti í heldur óvenjulegu atviki í 2-0 sigri liðsins gegn Motherwell í skosku úrvalsdeildinni um helgina.
Portúgalinn var að snúa aftur eftir 533 daga fjarveru vegna alvarlegra hnémeiðsla og kom inn á sem varamaður á 74. mínútu. Var þetta jafnframt hans hundraðasti leikur fyrir Celtic.
Only had Jota back for 15 minutes and we almost lost him permanently https://t.co/teN6x7rM6D
— kee🏴🍀 (@98kxe) October 11, 2026
Jota ætlaði að sækja boltann við hliðarlínuna nokkrum mínútum síðar þegar fáni stuðningsmanna Motherwell lenti á honum. Þegar fánanum var lyft aftur upp hafði hluti hans flækst um háls leikmannsins.
Jota náði að losa sig sjálfur og virtist nokkuð hissa á uppákomunni. Stuðningsmenn Motherwell hlógu margir að atvikinu.
Jota slapp þó ómeiddur og kláraði leikinn, en atvikið hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum og breskum fjölmiðlum.
„Stjarna Celtic næstum kyrkt,“ stóð til að mynda í frétt götublaðsins The Sun.