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DV
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Liverpool fylgist með leikmanni Barcelona vegna stöðu hans

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 12. október 2026 20:00
Getty Images

Liverpool hefur áhuga á Jules Kounde, varnarmanni Barcelona, sem gæti verið á förum frá spænska stórliðinu. Spænskir miðlar fjalla um málið.

Kounde, sem er 27 ára gamall, hefur misst fast sæti sitt í byrjunarliði Barcelona undir stjórn Hansi Flick á tímabilinu. 

Hefur það sett önnur félög upp á tærnar, en Barcelona er sagt tilbúið að skoða tilboð upp á meira en 60 milljónir punda í Frakkann. 

Kounde getur bæði leikið sem hægri bakvörður og miðvörður ku það heilla Liverpool.

Hann er þó samningsbundinn í Katalóníu til ársins 2030 og er talið að hann vilji helst berjast fyrir sæti sínu þar.

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