Gary Neville þungur á brún - Segir að þetta verði svart ský yfir deildinni næstu mánuði

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United og sérfræðingur Sky Sports, hefur lýst yfir miklum áhyggjum af stöðu Manchester City eftir 3-0 sigur liðsins gegn Liverpool á Anfield í gær.
City hefur verið fundið sekt um yfir 100 brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar en félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni. Óvissa ríkir því enn um hvaða refsingar félagið gæti fengið.
Neville segir erfitt að hrósa frammistöðu City án þess að hugsa um málið sem hangir yfir félaginu.
„Það er gríðarlega erfitt að koma á Anfield og vinna. Við ættum að geta hrósað þeim án nokkurra fyrirvara,“ sagði Neville á Sky Sports.
„Þeir stóðu sig frábærlega í dag. Þeir börðust vel og stjórnuðu leiknum síðustu 20 mínúturnar eftir rauða spjaldið.“
Neville óttast hins vegar hvaða áhrif endanleg niðurstaða málsins gæti haft á ensku úrvalsdeildina.
„Ef niðurstaðan verður staðfest í janúar eða febrúar verður Manchester City ekki í þeirri stöðu sem félagið er núna. Það mun hanga gríðarlegt ský yfir allri deildinni.“
„Þetta er ekki gott fyrir úrvalsdeildina. Ég áttaði mig á því í dag. Þetta er mjög slæmt og mun halda áfram næstu mánuði.“
City hefur unnið alla sex deildarleiki sína á tímabilinu undir stjórn Enzo Maresca en framtíð félagsins er enn í mikilli óvissu.