Forsætisráðherrann birtir upplýsingar um fundi sína með forráðamönnum City

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, ætlar að birta upplýsingar um fundi sína með forráðamönnum Manchester City eftir gagnrýni á ummæli hans í kjölfar þess að félagið var fundið sekt um brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna fjárhagsbrota. City hefur áfrýjað niðurstöðunni og neitar sök.
Burnham, sem var borgarstjóri Manchester frá 2017 þar til fyrr á þessu ári, sagðist á dögunum hafa miklar áhyggjur ef eigendur City, sem eru frá Abú Dabí, myndu selja félagið í kjölfar niðurstöðunnar. Ummælin vöktu hörð viðbrögð og var greint frá því að sum félög í úrvalsdeildinni óttuðust pólitísk afskipti af áfrýjunarferlinu.
Kemi Badenoch, leiðtogi Íhaldsflokksins, krafðist þess að upplýsingar um fundi Burnham með forráðamönnum City yrðu gerðar opinberar. Burnham hefur fallist á það og segir að aðeins einn formlegur fundur hafi átt sér stað og að hann hafi farið fram 2021.
Hann hafnar því að hafa gert lítið úr brotum City og segir mikilvægt að greina á milli fjárfestinga eigenda félagsins í Manchester og mála sem tengjast fjármálareglum úrvalsdeildarinnar.
Ekki hefur enn verið ákveðið hvaða refsingu City fær en sérstök óháð nefnd mun taka áfrýjun félagsins fyrir.