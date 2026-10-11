Fjandsamlegt umhverfi hafði ekki áhrif á City - Vitnuðu í Oasis

Stuðningsmenn Liverpool létu leikmenn Manchester City heyra það í 3-0 sigri þeirra síðarnefndu á Anfield í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Þetta var fyrsti leikur City eftir að óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að félagið hefði gerst sekt um alvarleg brot á fjármálareglum úrvalsdeildarinnar á níu ára tímabili. City hefur áfrýjað niðurstöðunni og heldur fram sakleysi sínu.
Andrúmsloftið var rafmagnað strax fyrir leik. Stuðningsmenn Liverpool púuðu á leikmenn City þegar þeir mættu til upphitunar og héldu því áfram í hvert sinn sem gestirnir snertu boltann.
Á áhorfendapöllunum mátti einnig sjá fjölmarga borða þar sem City var gert að skotspæni. Einn þeirra bar skilaboðin „A generation of supporters cheated“ og annar vísaði í hljómsveitina Oasis með orðunum „All of your stars are fading away“.
Fyrir utan Anfield voru jafnframt seldir bolir og fánar með áletrunum þar sem City var sakað um svindl.
Stuðningsmenn gestanna svöruðu fyrir sig með borðum til stuðnings Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformanni félagsins.
Þrátt fyrir fjandsamlegar móttökur hafði City betur. Ryan Gravenberch fékk rautt spjald í síðari hálfleik áður en Erling Haaland, Jeremy Doku og Rayan Cherki tryggðu gestunum 3-0 sigur.
Liverpool-stuðningsmenn létu þó ekki deigan síga og héldu áfram að kalla leikmenn City svindlara allt til leiksloka.