Er Bruno Fernandes að gefast upp? - Þessi tvö myndbönd frá helginni vekja athygli

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, var allt annað en sáttur eftir að liðið kastaði frá sér sigrinum gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í gær.
United var yfir 1-0 þegar komið var fram í uppbótartíma og hafði verið manni fleiri eftir að Rodrigo Bentancur fékk rautt spjald. Dominic Solanke jafnaði hins vegar metin á 92. mínútu og tryggði Tottenham 1-1 jafntefli.
Bruno Fernandes has genuinely given up, our team is beyond repair now. We are actually cursed, Bruno has done all he could do to bring us to the top, but seems it’s not happening anytime soon💔 https://t.co/Z6mnuPTuqP
— Commodore. (@TheWavyRedd) October 10, 2026
Samkvæmt The Sun var Fernandes fyrsti leikmaður United til að yfirgefa Old Trafford eftir leikinn. Portúgalinn var afar ósáttur og gekk fram hjá stuðningsmönnum sem biðu eftir leikmönnunum án þess að gefa þeim gaum.
Fernandes hafði einnig vakið athygli fyrr í leiknum þegar mikil slagsmál brutust út við hliðarlínuna. Á meðan liðsfélagar hans blönduðu sér í átökin settist fyrirliðinn niður fjarri látunum.
Bruno Fernandes looking very angry after Tottenham's game [@TheEyeTest_1] https://t.co/5RVPJ8CMOF
— utdreport (@utdreport) October 10, 2026
Frammistaða Fernandes var sömuleiðis undir væntingum en hann þurfti 23 mínútur til að senda sína fyrstu heppnuðu sendingu í leiknum.
Staðan hjá United er orðin erfið. Liðið hefur aðeins unnið einn af fyrstu sex leikjum sínum í úrvalsdeildinni og situr í 12. sæti.
Michael Carrick, knattspyrnustjóri liðsins, er undir vaxandi pressu eftir slaka byrjun tímabilsins.
Næsti leikur United er gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni á þriðjudaginn áður en liðið heimsækir Leeds um næstu helgi.