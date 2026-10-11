Egill Helgason fær mikil viðbrögð við þessari skoðun - „Ekki bara óþægilegt, heldur einhvern veginn úrkynjað“

Egill Helgason, fjölmiðlamaður, lét athyglisverð ummæli falla á Facebook í gær fyrir stórleik Liverpool og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni.
Egill gagnrýndi eignarhald félaganna og sagðist óttast þá þróun sem orðið hefur í knattspyrnuheiminum á undanförnum árum.
„Í dag mætast tvö lið. Frábærir fótboltamenn, það vantar ekki. En annað liðið er í eigu Abu Dhabi og hitt er í eigu Jeff Bezos. Manni finnst það ekki bara óþægilegt, heldur einhvern veginn úrkynjað,“ skrifaði Egill.
Ummælin vöktu viðbrögð og Jón Gunnar Benjamínsson benti á að ekki væri hægt að leggja eignarhald þjóðríkis og einstaklinga að jöfnu.
Egill svaraði því til að Bezos væri „stærri, voldugri og ríkari en mörg þjóðríki“.
Nichole Leigh Mosty blandaði sér þá í umræðuna og benti á að Bezos væri aðeins einn fjárfestir í hópi sem hefði keypt hlut í Liverpool.
„Bezos er hlutaeigandi í hlutafélagi sem keypti smá prósentu … svo ekki alveg Egill minn,“ skrifaði hún og vísaði í frétt Forbes.
Egill svaraði henni einnig og benti á að fjárfestahópurinn ætti nú 38 prósent í félaginu og hefði kauprétt á frekari hlut.
Fjárfestahópurinn 1892 Holdings, sem Bezos tengist, keypti 38 prósenta hlut í Liverpool í sumar. Fenway Sports Group fer þó enn með meirihlutaeign og stjórn félagsins.
Manchester City hefur hins vegar verið undir stjórn eigenda frá Abu Dhabi frá árinu 2008.
Leiknum á Anfield lauk með öruggum 3-0 sigri Manchester City þar sem Erling Haaland, Jeremy Doku og Rayan Cherki skoruðu mörkin.
Umræða Egils snerist þó ekki um úrslitin heldur aukin áhrif auðmanna og stórra fjárfestahópa á evrópska knattspyrnu.