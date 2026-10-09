Verulega vonsvikinn með Ísland - Arnar verði nú að horfa í þessa uppskrift

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni á 433/DV.
Íslenska karlalandsliðið kláraði á dögunum fjögurra landsleikjaglugga í C-deild Þjóðadeildarinnar. Liðið er í riðli með lágt skrifuðum andstæðingum og ekkert annað en sigur í honum kemur til greina, enda vill Ísland ekki vera í C-deild.
Niðurstaðan var 8 stig, 3-0 sigrar gegn Búlgaríu og Lúxemborg og tvö jafntefli við Eistland, þar sem Hákon Rafn markvörður kom í veg fyrir að verr færi.
„Fyrir mitt leyti voru þetta vonbrigði. Mér fannst við ekki standast prófið um leið og við fengum þokkalegan mótherja, við getum þakkað fyrir að eiga frábæran markmann. Ég gef glugganum í besta falli fimm í einkunn,“ sagði Helgi.
„Þetta er sexa ef við erum næs, náðum prófinu þokkalega því við erum á toppnum. Þegar við þurftum að svara spurningunum svöruðum við þeim eiginlega ekki,“ sagði Hörður.
Hann vonast til að Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari byggi síðustu tvo leikina í C-deildinni í nóvember og leiki í framhaldinu á leiknum gegn Lúxemborg.
„Besti leikurinn okkar var á móti Lúxemborg, þar vorum við bara skipulagðir, látum þá koma og nýtum þá styrkleika sem við höfum. Sá leikur á að sýna Arnari hvernig við getum verið góðir. Ég man ekki eftir dauðafæri sem Lúxemborg fékk. Búlgaría fékk það og Eistar óðu í færum gegn okkur, Hákon er sigurvegari gluggans og væntanlega búinn að eigna sér stöðuna.“
Helgi tók undir að leikurinn við Lúxemborg hafi verið bestur en hvorugur var heillaður af heimaleiknum við Búlgaríu, þó svo að hann hafi unnist.
„Úrslitalega séð voru heimaleikirnir (gegn Eistlandi og Búlgaríu) gjörólíkir. En mér fannst þetta svipaðir leikir, við vorum að gefa Búlgörunum færi og það var meira út af þeirra gæðaleysi, og Hákoni, að við hleypum þeim leik ekki í sama rugl og á móti Eistum,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.