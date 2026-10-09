Trúði því varla þegar hann heyrði af þessu útspili Ronaldo - „Það bilaðasta sem ég hef séð“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni á 433/DV.
Cristiano Ronaldo hefur verið í sviðsljósinu síðustu daga vegna stríðsins við landsliðsþjálfara Portúgal, Jorge Jesus, í kjölfar þess að hann var látinn sitja á bekknum í leik sem hann taldi sig hafa fengið loforð um að koma við sögu.
Birti stórstjarnan langa yfirlýsingu á dögunum þar sem ýmislegt kom fram. Sagði hann jafnframt að hann væri ekki hættur að gefa kost á sér í landsliðið.
„Í þessari yfirlýsingu hans kemur fram að hann hafi samið ræðu sem Jesus átti að fara með. Það er nú eitt það bilaðasta sem ég hef séð, hann skrifaði um sjálfan sig að Jesus ætti að líkja sér við Pele og Maradona. Það er ekki óeðlilegur samanburður, en að skrifa það um sjálfan sig,“ sagði Hörður.
„En spilar hann fleiri landsleiki?“ spurði Helgi. Hörður telur að svo fari. „Já, já. Þeir leysa þetta.“