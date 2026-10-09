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DV
433

Tími til kominn að Ísland yfirstígi þessa hindrun

433
Sunnudaginn 11. október 2026 16:30
Mynd: KSÍ

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni á 433/DV.

Íslenska kvennalandsliðið er í fínu færi á að komast á HM í fyrsta sinn. Mótið fer fram í Brasilíu næsta sumar. 

Ef allt er eðlilegt slær liðið Króatíu úr leik, enda 4-0 yfir í einvíginu eftir fyrri leikinn. Við tekur líklega úrslitaleinvígi við Portúgal, heima og að heiman, um sæti á mótinu.

„Það er komið að þessu, að við förum á HM. Ég hef trú á þessu og gatan liggur nokkuð greið í umspilinu,“ sagði Hörður og Helgi tók undir.

„Þetta er hindrun sem þarf að yfirstíga, eftir öll þessi Evrópumót sem við höfum farið á.“

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