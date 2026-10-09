Sorg á Spáni: Ungur maður lést í bílslysi - Þekktir einstaklingar í hinni bifreiðinni

Sira Martinez, dóttir Luis Enrique, knattspyrnustjóra Paris Saint-Germain, lenti í alvarlegu bílslysi á Spáni í gærkvöldi þar sem tvítugur mótorhjólamaður lést.
Slysið varð á þjóðvegi skammt frá Valencia þegar bíllinn sem Martinez var farþegi í lenti í árekstri við mótorhjól. Sjúkralið kom á vettvang en ekki tókst að bjarga lífi unga mannsins.
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Sira Martinez.
Martinez, sem er 26 ára gömul, slapp ómeidd úr slysinu. Undir stýri var 41 árs gamall Breti sem er þekktur knapi og hefur keppt í hestaíþróttum á alþjóðavettvangi.
Lögregla rannsakar nú slysið og er ökumaðurinn grunaður um að hafa brotið umferðarreglur.
Martinez er sjálf atvinnuknapi og var áður í sambandi með Ferran Torres, leikmanni PSG.