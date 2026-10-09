Öll knattspyrnusambönd Afríku styðja Infantino

Gianni Infantino, forseti FIFA, fær mikinn stuðning frá Afríku fyrir forsetakosningarnar á næsta ári. Öll 54 knattspyrnusambönd álfunnar hafa lýst yfir stuðningi við endurkjör hans.
Infantino ávarpaði fulltrúa sambandanna á ráðstefnu á Grænhöfðaeyjum í gær og lofaði auknum fjárframlögum til afrískrar knattspyrnu. Hann sagði FIFA hafa fjárfest einum milljarði Bandaríkjadala í álfunni á síðustu tíu árum.
Infantino hefur sætt harðri gagnrýni undanfarna mánuði eftir að hann reyndi að selja einkafjárfestum hlut í viðskiptalegum réttindum FIFA, meðal annars tengdum heimsmeistaramótinu. Hætt var við áformin í júlí eftir mikla andstöðu, einkum frá Evrópu og Norður-Ameríku.
Nokkur knattspyrnusambönd hafa síðan dregið stuðning sinn við Infantino til baka en Afríka stendur þétt við bakið á honum. Patrice Motsepe, forseti afríska knattspyrnusambandsins, staðfesti að öll 54 samböndin styðji hann skilyrðislaust.
Forsetakosningar FIFA fara fram í mars á næsta ári og hafa afrísku samböndin rúmlega fjórðung atkvæða. Infantino hefur verið forseti FIFA frá árinu 2016.