Móðir Ronaldo í áfalli eftir síðustu daga og grét talsvert

Dolores Aveiro, móðir Cristiano Ronaldo, segist hafa brostið í grát eftir að sonur hennar yfirgaf landsliðshóp Portúgals í lok september. Hún telur að portúgalska landsliðið kunni ekki nægilega vel að meta framlag sonar síns.
Ronaldo, sem er 41 árs, yfirgaf landsliðshópinn eftir 2-1 sigur Portúgals gegn Noregi í Þjóðadeildinni þann 27. september. Hann sat allan leikinn á varamannabekknum þrátt fyrir að hafa fengið þær upplýsingar að hann myndi spila síðustu 30 mínúturnar.
Í vikunni sendi Ronaldo frá sér langa yfirlýsingu þar sem hann sakaði Jorge Jesus, landsliðsþjálfara Portúgals, um trúnaðarbrest. Hann sagði að samkomulag þeirra um leikálag hefði ekki verið virt.
Móðir hans, Dolores, ræddi málið við portúgalska miðilinn TV 7 Dias.
„Ég er leið, það er eðlilegt. Þetta var áfall. Sonur minn hefði getað farið út um aðaldyrnar en í staðinn fór hann út um bakdyrnar. En þetta verður allt í lagi, Guð sér um þetta,“ sagði Dolores.
„Ég grét aðeins. Stundum er gott að fá útrás fyrir tilfinningarnar. Við verðum að snúa þessu við.“
Dolores greindi jafnframt frá símtali sínu við Ronaldo eftir að fréttirnar bárust.
„Hann sagði við mig: Mamma, ekki hafa áhyggjur. Ég segi þér sannleikann þegar við verðum öll saman. Ég sagði honum að róa sig og komast yfir þetta.“
Hún telur son sinn ekki njóta þeirrar virðingar sem hann á skilið.
„Hann hefur gefið Portúgal svo mikið. Hann hefur alltaf verið hetja þjóðarinnar. Þeir kunna ekki að meta Cristiano eins og þeir ættu að gera.“
Ronaldo hefur skorað 146 mörk í 234 landsleikjum fyrir Portúgal. Hann missti af tveimur leikjum eftir brotthvarfið og óvissa ríkir um framtíð hans með landsliðinu.