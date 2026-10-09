Maresca segist vera með loforð frá eigendum City - Boðar það að félagið vinni áfrýjunina

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Manchester City, segist hafa rætt við forráðamenn félagsins eftir að það var fundið sekt um fjölmörg brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Hann er sannfærður um að félagið muni vinna áfrýjun sína.
Manchester City var fundið sekt um 114 brot á fjármálareglum deildarinnar og gæti átt yfir höfði sér þungar refsingar, jafnvel brottvísun úr ensku úrvalsdeildinni.
Maresca mætti á blaðamannafund í dag, föstudag, í fyrsta sinn síðan niðurstaðan var kynnt. Þar staðfesti Ítalinn að hann hefði rætt við æðstu stjórnendur félagsins.
„Ástæðan fyrir því að ég kom hingað er sú að ég treysti eigandanum, framkvæmdastjóranum og íþróttastjóranum fullkomlega. Ég hef rætt við félagið og við treystum hvert öðru,“ sagði Maresca.
Hann vildi lítið tjá sig um málið að öðru leyti.
„Það er ferli í gangi og ég treysti félaginu fullkomlega. Við munum vinna áfrýjunina. Það þýðir ekkert að ræða annað.“
Maresca lagði jafnframt áherslu á að hann væri ánægður hjá City og vildi hvergi annars staðar vera.
Fyrrum knattspyrnustjóri félagsins, Pep Guardiola, hefur einnig lýst yfir stuðningi við City og er væntanlegur á heimaleik liðsins gegn Paris Saint-Germain í næstu viku.
City mætir Liverpool á Anfield á sunnudag, þar sem Maresca og leikmenn hans ætla að einbeita sér að verkefninu innan vallar.