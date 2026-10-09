Hvað gerist á Anfield þegar City mætir til leiks í fyrsta sinn eftir dóminn? - Talað um falsaða seðla og óblíðar móttökur

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni á 433/DV.
Það er eftirvænting fyrir leik Liverpool og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag. Ekki aðeins þar sem þetta er stórleikur helgarinnar heldur vegna þess að þetta er fyrsti leikur City eftir að dómur féll í máli þeirra.
„Öll augu verða á Anfield. Hvernig verður tekið á móti þeim, fá þeir óblíðar móttökur? Sennilega. Verða borðar í stúkunni eða reynt að koma í veg fyrir það að einhverju leyti? Það er margt sem vekur spurningar,“ sagði Helgi.
„Það ætla einhverjir að mæta með falsaða peninga og kasta inn á völlinn og varamannabekkina. Menn ætla að hópast í kringum völlinn þegar City keyrir inn. Það verða læri. Liverpool er það lið sem tapaði hvað mest á svindli City. Það er hætt við því að það brjótist fram tilfinningar sem menn ráða ekki við,“ sagði Hörður.
„Svo eru það leikmenn City, það er sennilega mikil óvissa í gangi í hausnum á þeim,“ sagði Helgi að endingu.