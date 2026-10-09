Áfall á Anfield - Iraola staðfestir að tveir lykilmenn séu frá um helgina vegna meiðsla

Andoni Iraola, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur staðfest að hvorki Alexander Isak né Cody Gakpo verði með liðinu þegar það mætir Manchester City í stórleik ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn.
Báðir leikmenn glíma við meiðsli en Iraola segir þau ekki alvarleg og reiknar ekki með að þeir verði lengi frá keppni.
Gakpo er meiddur á ökkla og segir Iraola að það snúist fyrst og fremst um hversu mikinn sársauka Hollendingurinn þoli. Isak glímir hins vegar við minniháttar meiðsli í læri.
Fylgst verður með ástandi beggja leikmanna dag frá degi.
Iraola var einnig spurður hvort Lewis Koumas gæti leitt sóknarlínu Liverpool í fjarveru þeirra.
„Koumas nýtur okkar trausts. Ég held að það komi engum sérstaklega á óvart. Mér hefur alltaf líkað vel við þennan leikmann,“ sagði Iraola.
„Hann hefur þegar sýnt á mikilvægum augnablikum að hann er tilbúinn að stíga upp. Við höfum líka aðra leikmenn sem geta spilað þessar stöður.“
Fjarvera Isak og Gakpo er áfall fyrir Liverpool fyrir stórleikinn gegn City, en Koumas gæti nú fengið tækifæri til að láta ljós sitt skína.