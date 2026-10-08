Yfirlýsing lögreglunnar vekur athygli - Óttast að þessi árás endurtaki sig á sunnudag

Lögreglan í Liverpool er við öllu búin fyrir stórleik Liverpool og Manchester City á Anfield á sunnudaginn. Óttast er að stuðningsmenn heimamanna muni ráðast á liðsrútu City líkt og gerst hefur áður.
Samkvæmt The Sun hefur færslu verið dreift á samfélagsmiðlum þar sem stuðningsmenn Liverpool eru hvattir til að safnast saman við Anfield tveimur klukkustundum fyrir leik. Þar eru þeir hvattir til að mæta með fána, borða, blys og aðra hluti.
Mikil spenna er fyrir leiknum enda verður þetta fyrsti leikur Manchester City eftir að félagið var fundið sekt um umfangsmikil brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar, samkvæmt frétt The Sun.
Árið 2018 varð liðsrúta City fyrir grimmilegri árás stuðningsmanna Liverpool fyrir leik liðanna í Meistaradeildinni. Flöskum, múrsteinum og öðrum hlutum var kastað í rútuna sem skemmdist svo mikið að ekki var hægt að nota hana í heimferðina.
Enginn var handtekinn vegna árásarinnar þrátt fyrir umfangsmiklar skemmdir. Sambærileg atvik höfðu einnig átt sér stað árin 2014 og 2022.
Lögreglan á Merseyside segist vita af hvatningunni á samfélagsmiðlum og tryggir að viðeigandi öryggisráðstafanir verði gerðar.
Heimildir BBC innan Liverpool segja þó að undirbúningur leiksins sé með hefðbundnum hætti þrátt fyrir mikla spennu meðal stuðningsmanna.