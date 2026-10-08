Viðbúið að leikmenn City tapi hundruðum milljóna ef illa fer

Leikmenn Manchester City gætu orðið af milljónum punda í launagreiðslur verði félaginu vísað úr ensku úrvalsdeildinni vegna brota á fjármálareglum deildarinnar.
Manchester City hefur verið fundið sekt um meira en 100 af þeim 130 ákæruliðum sem félagið stóð frammi fyrir. Forráðamenn félagsins hafa áfrýjað niðurstöðunni og halda staðfastlega fram sakleysi sínu.
Ekki hefur enn verið ákveðið hvaða refsingu City fær en mögulegar afleiðingar eru meðal annars stigafrádráttur, sektir eða brottvísun úr úrvalsdeildinni.
Samkvæmt Daily Mail eru samningar margra leikmanna City þannig uppbyggðir að stór hluti launanna er háður árangurstengdum bónusgreiðslum.
Launagreiðslurnar skiptast í grunnlaun, bónusa fyrir þátttöku í Meistaradeildinni og greiðslur sem ráðast af spiluðum mínútum í ensku úrvalsdeildinni.
Til að fá síðarnefnda bónusinn þurfa leikmenn að spila á bilinu 60 til 75 prósent af mögulegum mínútum liðsins í deildinni. Verði City vísað úr úrvalsdeildinni gætu leikmenn því misst af þessum greiðslum.
Þrátt fyrir óvissuna hafa forráðamenn City reynt að róa leikmannahópinn. Umboðsmaður Gianluigi Donnarumma segir félagið hafa fullvissað markvörðinn um að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur.
Enzo Maresca, knattspyrnustjóri City, stendur því frammi fyrir krefjandi verkefni á meðan beðið er endanlegrar niðurstöðu í málinu. City mætir Liverpool á Anfield um helgina.