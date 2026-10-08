Þetta segja forráðamenn City við leikmenn félagsins

Forráðamenn Manchester City hafa reynt að róa leikmenn félagsins eftir að það var fundið sekt um meira en 100 brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni og heldur staðfastlega fram sakleysi sínu. Önnur félög í úrvalsdeildinni vilja sjá City sæta harðri refsingu en enn hefur ekki verið ákveðið hvaða afleiðingar niðurstaðan hefur.
Enzo Raiola, umboðsmaður Gianluigi Donnarumma, segir að forráðamenn City hafi fullvissað leikmenn um að þeir þurfi ekki að óttast framtíðina.
„Mun ástandið hjá Manchester City breyta einhverju? Nei, ekkert mun breytast hjá okkur eða Gigio,“ sagði Raiola í samtali við ítalska útvarpsstöð.
„Fréttir birtast reglulega um málið. Félagið hefur rætt við Gigio og allir eru rólegir. Fram undan eru mikilvægir leikir gegn Liverpool og PSG, síðan mun íþróttalegt réttlæti ná fram að ganga.“
Manchester City sendi frá sér yfirlýsingu í síðustu viku þar sem félagið staðfesti áfrýjun sína og sagði niðurstöðu nefndarinnar byggða á alvarlegum mistökum.
Félagið telur sig hafa óyggjandi gögn sem sýni fram á sakleysi þess.
Enzo Maresca, knattspyrnustjóri City, fær leikmenn sína aftur úr landsleikjahléi í dag og mun þá geta rætt stöðuna við allan hópinn.
City heimsækir Liverpool á Anfield á sunnudaginn í fyrsta leik sínum eftir að niðurstaðan í málinu var kynnt.