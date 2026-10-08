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DV
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Þetta hafa veðbankar að segja um leikinn á morgun

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 8. október 2026 12:00
Mynd: DV/KSJ

Íslenska kvennalandsliðið hefur leik í umspili um sæti á HM á morgun. Veðbankar eru hliðhollir Stelpunum okkar.

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Ísland heimsækir Króatíu í fyrri leik liðanna ytra klukkan 16:45 á morgun. Seinni leikurinn fer svo fram á þriðjudag hér heima. Sigur í þessu einvígi tryggir úrslitaeinvígi við Portúgal eða Norður-Írland um sæti á HM í Brasilíu næstu sumar.

Ísland þykir mun sigurstranglegri aðilinn gegn Króatíu. Stuðull á sigur liðsins á útivelli í fyrri leiknum er 1,08. Hann er 12,05 á heimaliðið og 7,45 á jafntefli. 

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