Ronaldo sendir skilaboð til Messi

Cristiano Ronaldo sendi Lionel Messi fallega kveðju eftir að Argentínumaðurinn lék sinn síðasta landsleik.
Messi lék sinn síðasta landsleik á þriðjudag þegar Argentína vann Benín 3-0. Hann skoraði eitt mark og lagði upp tvö fyrir framan 85 þúsund áhorfendur í Buenos Aires.
Ronaldo, sem hefur lengi verið helsti keppinautur Messi í umræðunni um hver er besti knattspyrnumaður heims, skrifaði nokkur orð til Argentínumannsins á Instagram.
„Leo, eftir öll þessi ár með landsliðinu hefur þú skrifað sögu sem mun lifa að eilífu. Ég ber mikla virðingu fyrir því sem þú hefur afrekað með Argentínu. Knús,“ skrifaði Ronaldo.
Messi, sem er 39 ára, varð heimsmeistari með Argentínu árið 2022 og vann Suður-Ameríkukeppnina tvívegis. Þá fékk hann silfrið á HM tvisvar. Landsliðsferill hans spannaði 21 ár.