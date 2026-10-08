Maresca tjáir sig í fyrsta sinn um dóminn yfir City - Trúir á sakleysi þeirra

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Manchester City, segist vera rólegur þrátt fyrir að félagið hafi verið fundið sekt um umfangsmikil brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Óháð úrskurðarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði brotið reglurnar á níu ára tímabili, meðal annars með því að blása upp tekjur félagsins um hundruð milljóna punda.
Félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni en á yfir höfði sér afar þungar refsingar, mögulega stigafrádrátt, fall úr úrvalsdeildinni eða sviptingu titla.
„Ég er mjög rólegur. Félagið hefur verið skýrt í sínum málflutningi og við treystum því fullkomlega,“ sagði Maresca.
„Við skiljum að það sé mikill hávaði í kringum málið en einbeitum okkur að því sem við getum stjórnað, sem er fótboltinn.“
City mætir Liverpool á Anfield á sunnudaginn í fyrsta leik sínum eftir að niðurstaðan var opinberuð.
Maresca segir leikmenn liðsins ekki hafa áhyggjur af stöðunni.
„Andrúmsloftið er frábært. Leikmennirnir eru spenntir fyrir næstu leikjum og sérstaklega ánægðir með að vera á toppi deildarinnar.“
Erling Haaland tók í sama streng og hvatti stuðningsmenn City til að standa saman.
„Við verðum að halda hópinn, vera jákvæðir og halda áfram að vinna fótboltaleiki,“ sagði Norðmaðurinn.