Jóhann Berg Guðmundsson leggur skóna á hilluna – „Fótboltinn hefur gefið mér allt“

Knattspyrnumaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur ákveðið að leggja knattspyrnuskóna á hilluna eftir rúmlega 18 ára atvinnumannaferil. Jóhann Berg greinir frá ákvörðun sinni í hjartnæmri yfirlýsingu þar sem hann lítur yfir ferilinn og þakkar fjölskyldu sinni, samherjum og íslensku þjóðinni fyrir stuðninginn í gegnum árin.
Jóhann Berg, sem lék 102 A-landsleiki fyrir Íslands hönd, hefur verið einn af lykilmönnum íslenskrar knattspyrnu undanfarna tvo áratugi. Hann var meðal annars í íslenska landsliðinu sem komst í átta liða úrslit Evrópumótsins í Frakklandi árið 2016 og tók þátt í fyrsta heimsmeistaramóti Íslands í Rússlandi árið 2018.
„Eftir meira en 18 ár sem atvinnumaður er komið að því að leggja skóna á hilluna. Þvílíkt ferðalag sem þetta hefur verið,“ segir Jóhann Berg í yfirlýsingu sinni.
Ógleymanlegar stundir með landsliðinu
Jóhann Berg segir það hafa verið mesta heiður lífs síns að fá að klæðast íslensku landsliðstreyjunni. Hann rifjar sérstaklega upp stórmótin tvö sem skipa stóran sess í íslenskri knattspyrnusögu.
„Að fá að spila fyrir Ísland hefur verið mesti heiður lífs míns. 102 landsleikir og ótal stoltar stundir í íslensku landsliðstreyjunni. En ekkert mun nokkurn tímann jafnast á við Evrópumótið 2016 og heimsmeistaramótið 2018,“ segir Jóhann Berg.
Hann segir það hafa verið einstaka upplifun að standa með samherjum sínum á stærsta sviði knattspyrnunnar með heila þjóð á bak við sig.
Burnley á sérstakan stað í hjartanu
Jóhann Berg hóf knattspyrnuferil sinn hjá Breiðabliki en hélt ungur utan til Englands. Á atvinnumannaferlinum lék hann meðal annars með AZ Alkmaar í Hollandi, Charlton Athletic og Burnley á Englandi áður en leiðin lá til Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmanna.
Árin hjá Burnley voru sérstaklega eftirminnileg en þar lék hann í átta tímabil og varð hluti af liði félagsins í ensku úrvalsdeildinni.
„Burnley mun alltaf eiga sérstakan stað í hjarta mínu. Á rúmum átta árum og í meira en 200 leikjum var þetta félagið sem gerði draum minn að veruleika, að spila í ensku úrvalsdeildinni,“ segir Jóhann Berg.
Hann segir félagið og stuðningsmenn þess hafa orðið eins og fjölskyldu og að stuðningurinn sem hann fékk á Turf Moor hafi verið ómetanlegur.
Þakkar fjölskyldunni fyrir fórnirnar
Í yfirlýsingunni sendir Jóhann Berg samherjum, þjálfurum, starfsmönnum og stuðningsmönnum sérstakar þakkir. Þá beinir hann einnig hlýjum orðum til íslensku þjóðarinnar fyrir þann stuðning sem hún sýndi honum á landsliðsferlinum.
Hann tekur þó sérstaklega fram hversu mikilvægan þátt fjölskyldan hafi átt í velgengni hans.
„Til eiginkonu minnar og barnanna okkar – þið hafið fórnað svo miklu til þess að ég gæti elt þennan draum. Ást ykkar og þolinmæði gerðu þetta allt mögulegt. Ég hlakka til að geta nú varið meiri tíma með ykkur.“
„Skórnir fara á hilluna en ástin á leiknum mun aldrei hverfa“
Jóhann Berg kveður knattspyrnuna með þakklæti og segir íþróttina hafa kennt sér aga, seiglu og mikilvægi þess að vera hluti af einhverju stærra en maður sjálfur.
Þar með lýkur löngum og farsælum atvinnumannaferli eins af þekktustu knattspyrnumönnum Íslands á síðari árum.
„Fótboltinn hefur verið líf mitt frá því ég var lítill strákur. Hann kenndi mér aga, seiglu og hversu sérstakt það er að fá að vera hluti af einhverju sem er stærra en maður sjálfur,“ segir Jóhann Berg.
Hann lýkur yfirlýsingunni á þessum orðum:
„Skórnir fara á hilluna en ástin á leiknum mun aldrei hverfa. Takk fyrir allt, fótbolti. Það hefur verið heiður.“
Jóhann hefur sett af stað hlaðvarp þar sem hann ætlar að fjalla um fótbolta í allan vetur. Hlaðvarpið heitir Sjöan.