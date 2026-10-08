Færir stuðningsmönnum Liverpool vond tíðindi

Liverpool gæti verið án Alexander Isak og Cody Gakpo þegar liðið tekur á móti Manchester City í stórleik í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.
Báðir leikmenn meiddust í landsliðsverkefnum á dögunum og Andoni Iraola, stjóri Liverpool, staðfestir að þeir séu enn meiddir.
„Báðir þurftu að yfirgefa landsliðshópana vegna meiðsla. Nú snýst þetta um hvort þeir nái að jafna sig fyrir næsta leik. Eins og staðan er núna eru þeir báðir meiddir,“ segir Iraola.
Isak glímir við meiðsli í læri eftir leik með Svíþjóð gegn Rúmeníu en Gakpo meiddist á ökkla með Hollandi gegn Serbíu.
Liverpool vonast til að þeir verði leikfærir á sunnudag en Manchester City hefur unnið alla fimm deildarleiki sína til þessa á tímabilinu.