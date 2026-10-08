Dregið í umspilið í fyrramálið - Þetta eru þjóðirnar sem Ísland getur mætt

Dregið verður í umspil um laust sæti á EM 2027 hjá U-21 landsliðum kalrla á morgun klukkan 09:00. Hægt verður að fylgjast með drættinum á vef UEFA.
Ísland verður í pottinum ásamt Tékklandi, Danmörku, Finnlandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi og Tyrklandi. Spilaðir verða tveir leikir, heima og að heiman.
Það lið sem vinnur einvígið samanlagt kemst á EM 2027 sem haldið verður í Albaníu og Serbíu. Umspilsleikirnir fara fram 9. - 17. nóvember.
Þau lið sem búin eru að tryggja sér sæti á EM 2027 eru gestgjafarnir frá Albaníu og Serbíu ásamt Belgíu, Króatíu, Englandi (ríkjandi meistarar), Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Noregi, Póllandi, Portúgal og Spáni.