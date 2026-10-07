Með markmið um að styrkja og stækka á sér rassinn - Birti þessa mynd

Georgina Rodriguez, eiginkona Cristiano Ronaldo, vakti athygli á samfélagsmiðlum með nýrri færslu úr ræktinni.
Hin 32 ára Georgina birti myndband af sér við æfingar og skrifaði við færsluna „bum goals“ ásamt ferskju-tjákninu.
Í færslunni vakti hún jafnframt athygli á Mimoa, líkamsræktarfatamerki sem hún stofnaði fyrir nokkrum mánuðum.
Georgina og Ronaldo gengu í hjónaband í ágúst eftir um áratug saman. Hún er gríðarlega vinsæl á samfélagsmiðlum og er með rúmlega 78 milljónir fylgjenda á Instagram.
Á sama tíma hefur mikið verið rætt um Ronaldo sjálfan eftir að hann yfirgaf landsliðshóp Portúgals á dögunum.
Ronaldo var ónotaður varamaður gegn Noregi og er sagður hafa verið afar ósáttur við hvernig Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, fór með málið.
Framtíð Ronaldo með landsliðinu er því sögð í óvissu, en hann hefur leikið 234 landsleiki og skorað 146 mörk fyrir Portúgal.