Frábær tíðindi fyrir stuðningsmenn Arsenal

Mikel Arteta hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við Englandsmeistara Arsenal.
Samningur Arteta átti að renna út næsta sumar en Arsenal hefur nú tryggt sér þjónustu Spánverjans áfram. Hann tók við liðinu árið 2019 og er sá stjóri sem lengst hefur verið í starfi í efstu fjórum deildum Englands.
Arteta gerði Arsenal að Englandsmeisturum á síðustu leiktíð og komst liðið einnig í úrslit Meistaradeildarinnar en tapaði þar gegn PSG í vítaspyrnukeppni. Uppgangurinn á Emirates hefur verið mikill eftir komu Arteta.
„Það eru forréttindi að fá að starfa áfram hjá þessu félagi. Við erum rétt að byrja,“ sagði Arteta við undirskrift.