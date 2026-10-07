Erfiðir leikir hjá United á næstunni - Gæti Carrick misst starfið á næstu vikum?

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, er undir vaxandi pressu fyrir leik liðsins gegn Tottenham á Old Trafford um helgina.
United hefur aðeins unnið einn deildarleik á tímabilinu og bjargaði 1-1 jafntefli gegn Fulham í síðasta leik með seint marki Matheus Cunha.
Tottenham hefur enn ekki unnið deildarleik, en heimsókn Lundúnaliðsins er engu að síður talin afar mikilvæg fyrir Carrick. United hefur verið ósannfærandi og ákvörðun hans um að taka Kobbie Mainoo af velli gegn Fulham var bauluð af stuðningsmönnum.
Dagskráin verður síðan afar erfið. United mætir Atletico Madrid á útivelli í Meistaradeildinni, Leeds og Como einnig á útivelli, áður en Bournemouth kemur á Old Trafford og október lýkur með ferð á Stamford Bridge gegn Chelsea. Enskir miðlar velta fyrir sér hvort Carrick lifi af fram í nóvember ef illa fer.
Carrick stýrði United í þriðja sæti á síðasta tímabili eftir að hafa tekið tímabundið við liðinu áður en hann fékk starfið til frambúðar.
Stemningin hefur hins vegar breyst hratt og ljóst er að úrslitin næstu vikurnar gætu haft mikil áhrif á framtíð hans hjá félaginu.