Afar vandræðalegt myndband á miklu flugi á netinu - Minnir á þegar upp komst um framhjáhald á tónleikum Coldplay

Ungt par í stúkunni stal óvænt senunni í kveðjuleik Lionel Messi með argentíska landsliðinu í gær.
Í sjónvarpsútsendingu frá leiknum má sjá mann taka utan um konu við hlið sér. Hún brosti til að byrja með en kom sér svo undan.
Myndband af þessu fór hratt í dreifingu á samfélagsmiðlum og margir höfðu samúð með manninum. Aðrir líktu þessu við frægt atvik frá Coldplay-tónleikum í fyrra, þar sem upp komst um framhjáhald.
Argentína vann leikinn 3-0 og Messi kvaddi með stæl. Hann skoraði eitt og lagði upp tvö fyrir framan 85 þúsund áhorfendur í Buenos Aires.
Myndbandið af parinu er hér að neðan.
UN GESTO QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO Durante el último partido de Messi, una pareja apareció abrazada entre el público. Al darse cuenta de que la cámara los enfocaba, ella se apartó rápidamente y ambos intentaron disimular. La escena ya circula en redes y ha generado especulaciones. ¿Qué crees que pasó? 👀
— Altavoz Ec (@altavozecu_) October 7, 2026