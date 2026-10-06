Veðbankar hafa fulla trú á íslensku liðunum í kvöld

Íslenska karlalandsliðið mætir Eistlandi í toppslag í riðli sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar klukkan 18:45 í kvöld.
Ísland gerði einmitt jafntefli við Eistland í fyrsta leiknum á heimavelli og voru það mikil vonbrigði. Við tóku góðir sigrar á Lúxemborg og Búlgaríu og í kvöld taka Eistar á móti Strákunum okkar.
Sigur kemur íslenska liðinu í frábæra stöðu á toppi riðilsins, en toppsætið kemur okkur upp um deild og að öllum líkindum í umspil um sæti á EM 2028, ef illa fer í undankeppninni fyrir það mót.
Veðbankar hafa trú á Íslandi í kvöld, en stuðull á sigur Íslands á Lengjunni er 1,52. Hann er 4,95 á heimamenn og 3,56 á jafntefli.
Íslenska U-21 árs karlalandsliðið er einnig í eldlínunni gegn Færeyjum ytra nú klukkan 17. Sigur færir liðinu sæti í undankeppni um sæti í lokakeppni EM næsta sumar, svo lengi sem Sviss vinnur ekki Frakkland á útivelli.
Veðbankar telja íslenska liðið mun sigurstranglegra og er stuðull á sigur Íslands á Lengjunni 1,31.