Hafa samband
DV
433

Stelpurnar okkar komnar saman í Króatíu - Ætla sér á HM í fyrsta sinn

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 7. október 2026 07:00
Mynd: KSÍ

Íslenska karlalandsliðið kláraði í gær fjögurra leikja glugga en kvennalandsliðið tekur strax við í þessari viku.

Stelpurnar okkar spila afar mikilvæga leiki við Króatíu sitt hvoru megin við helgina í umspili um sæti á HM. 

Liðið er nú komið saman í Króatíu, en fyrri leikur liðanna er á föstudag þar ytra. Liðin mætast svo hér heima næstkomandi þriðjudagskvöld. 

Um undanúrslit í umspilinu er að ræða, en sigri Ísland Króatíu mætir liðið Portúgal eða Norður-Írlandi í hreinu úrslitaeinvígi, tveggja leikja, um sæti á HM næsta sumar.

Ísland hefur farið á fimm Evrópumót í röð en aldrei á HM. Mótið verður haldið í Brasilíu næsta sumar.

Fleiri fréttir