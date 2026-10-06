Reynir að græja sér vegabréf til að komast frítt frá United

Manchester United gæti átt á hættu að missa eitt efnilegasta ungmenni félagsins fyrir tiltölulega litla fjárhæð.
JJ Gabriel varð 16 ára á þriðjudag, nokkrum vikum eftir að hann óskaði eftir því að skráningu sinni hjá United yrði sagt upp.
United vill alls ekki missa leikmanninn en staðan gæti breyst verulega takist honum að fá ESB-vegabréf. Samkvæmt reglum eftir Brexit mega enskir leikmenn ekki ganga til liðs við evrópsk félög fyrr en þeir eru orðnir 18 ára, nema þeir hafi einnig ESB-ríkisfang.
Faðir Gabriels, Joe O’Cearuill, lék fyrir Írland og móðir hans er með kýpverskt vegabréf. Það gæti opnað dyrnar fyrir hann að fá ESB-vegabréf og fara strax til félags á meginlandi Evrópu, með fyrirvara um samþykki FIFA.
United gæti þá aðeins átt rétt á hefðbundnum uppeldisbótum frá FIFA, sem gætu verið allt að um 300 þúsund pund.
Ef hann færi hins vegar til annars félags í ensku úrvalsdeildinni myndi málið líklega fara fyrir gerðardóm og United gæti krafist mun hærri bóta.
Bayern München, Real Madrid og Barcelona hafa öll verið nefnd til sögunnar, en Gabriel hefur einnig verið orðaður við æfingar í Barcelona.