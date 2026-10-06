Hafa samband
DV
433

Íslensku strákarnir flugu inn í umspilið

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 6. október 2026 19:02

Íslenska U-21 árs landslið karla hefur farið á kostum í síðustu leikjum og sigur á Færeyjum í kvöld tryggði sæti í umspili um sæti á EM næsta sumar.

Ísland þurfti að vinna og treysta á að Sviss myndi ekki vinna Frakka til að hoppa upp fyrir Svisslendinga og í annað sæti undanriðilsins.

Það fór svo að Frakkar unnu 7-1 og íslenska liðið vann á sama tíma 0-2 í Færeyjum með mörkum frá Benoný Breka Andréssyni og Daníel Tristan Guðjohnsen.

Það kemur í ljós á föstudag hvaða liði Ísland mætir í umspili um sæti á EM, sem fer fram í Albaníu og Serbíu næsta sumar.

Fleiri fréttir