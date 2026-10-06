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Gervigreindin spáir fyrir um hvert leikmenn City fara ef allt fer á versta veg

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 6. október 2026 14:30
Getty Images

Manchester City gæti misst stóran hluta leikmannahópsins ef áfrýjun félagsins vegna brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar ber ekki árangur og félagið verður fellt niður um deild.

Breska blaðið The Sun fékk gervigreind til þess að spá fyrir um hvert leikmenn City gætu farið ef til slíks fjöldaflótta kæmi.

Samkvæmt spánni myndi Real Madrid hagnast mest. Erling Haaland er þar sagður líklegur til að fara til spænska stórveldisins, auk Phil Foden, Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Josko Gvardiol og Mateo Kovacic.

Manchester United myndi einnig nýta sér stöðuna vel og fá fimm leikmenn City samkvæmt spánni: Gianluigi Donnarumma, Elliot Anderson, Nico O’Reilly, Matheus Nunes og Rico Lewis.

Liverpool er sagt geta sótt Marc Guehi, Antoine Semenyo, Ruben Dias og Rayan Ait-Nouri á meðan Jeremy Doku færi til Arsenal.

Spáin í heild sinni:

  1. Gianluigi Donnarumma – Manchester United
  2. Marc Guehi – Liverpool
  3. Elliot Anderson – Manchester United
  4. Ayyoub Bouaddi – Real Madrid
  5. Enzo Fernández – Real Madrid
  6. Rayan Cherki – Paris Saint-Germain
  7. Phil Foden – Real Madrid
  8. Jeremy Doku – Arsenal
  9. Antoine Semenyo – Liverpool
  10. Erling Haaland – Real Madrid
  11. Geronimo Rulli – Real Sociedad
  12. Marcus Bettinelli – Chelsea
  13. Ruben Dias – Liverpool
  14. Abdukodir Khusanov – Real Madrid
  15. Vitor Reis – Real Madrid
  16. Josko Gvardiol – Real Madrid
  17. Nico O’Reilly – Manchester United
  18. Rayan Ait-Nouri – Liverpool
  19. Matheus Nunes – Manchester United
  20. Rico Lewis – Manchester United
  21. Mateo Kovacic – Real Madrid
  22. Iliman Ndiaye – Everton
  23. Allan – Palmeiras

Rétt er að taka fram að listinn er eingöngu spá gervigreindar og byggir ekki á staðfestum viðræðum milli félaganna.

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