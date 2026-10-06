Fast skotið á ástarsambandið í beinni útsendingu - Mættu hvorugt til vinnu í gær

Chris Sutton gerði góðlátlegt grín að samstarfsfólki sínu Mark Chapman og Kelly Cates í beinni útsendingu á BBC Radio 5Live eftir fréttir þess efnis að þau séu í sambandi.
Chapman og Cates hafa bæði verið áberandi í umfjöllun BBC um ensku úrvalsdeildina og hafa verið hluti af þriggja manna hópi þáttastjórnenda Match of the Day ásamt Gabby Logan.
Chapman var fjarverandi í þættinum Monday Night Club á mánudagskvöld og Cates var heldur ekki á sínum stað. Sutton lét það ekki fram hjá sér fara.
„Ég var bara að velta fyrir mér hvar leiðtoginn okkar væri í kvöld. Hvar er Mark?“ spurði Sutton.
Þegar honum var sagt að Chapman væri ekki viðstaddur hélt Sutton áfram. „Venjulega er Kelly Cates þá næst í röðinni. Hvar er Kelly Cates í kvöld?“
Stjórnandinn Alistair Bruce-Ball svaraði að hann vissi það ekki og bætti léttilega við að þau væru „annars staðar upptekin“.
Cates var í raun að stjórna Legends of Football-verðlaunahátíðinni sama kvöld.
Samkvæmt heimildum breskra fjölmiðla komu fréttirnar af sambandi Chapman og Cates starfsfólki BBC verulega á óvart, enda hafi þau haldið sambandinu mjög leyndu.