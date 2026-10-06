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DV
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Enska félagið setur háan verðmiða á varnarmanninn eftir öfluga byrjun

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 6. október 2026 18:30
Muharemovic

Bayern Munchen fylgist vel með Tarik Muharemovic, varnarmanni Leeds, eftir frábæra byrjun hans á Englandi.

Þessi 23 ára gamli Bosníumaður gekk til liðs við Leeds frá Sassuolo í sumar fyrir rúmar 30 milljónir punda og hefur strax fest sig í sessi sem lykilmaður. Leeds metur hann nú á meira en 60 milljónir punda.

Talið er að Bayern sé með Muharemovic á blaði fyrir næsta sumar en félagið gæti jafnvel prófað að gera tilboð strax í janúar. Það þykir þó afar ólíklegt að Leeds sleppi honum á miðju tímabili, enda gerði hann fimm ára samning í sumar.

Ítalska stórliðið Inter var á eftir Muharemovic og gæti reynt aftur næsta sumar.

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