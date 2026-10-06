Einn stærsti styrktaraðili City fær stóran dóm - Peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Manchester City hefur verið gagnrýnt fyrir áframhaldandi samstarf sitt við rafmyntarfyrirtækið OKX eftir að fyrirtækið var sektað um nærri 400 milljónir punda fyrir brot á reglum gegn peningaþvætti.
OKX hefur verið einn af helstu styrktaraðilum City frá árinu 2022 og merki fyrirtækisins prýðir treyjuermar liðsins. Á síðasta ári var fyrirtækið sektað um 504 milljónir Bandaríkjadala, eða um 381 milljón punda, í Bandaríkjunum.
Dómstóll í New York komst að þeirri niðurstöðu að OKX hefði auðveldað grunsamleg viðskipti og meðhöndlun fjármuna sem tengdust mögulegri glæpastarfsemi. Evrópudeild fyrirtækisins hefur einnig verið sektuð á Möltu fyrir brot á reglum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Samstarf Manchester City og OKX hófst árið 2022 áður en samningur að verðmæti 55 milljóna punda var undirritaður ári síðar.
Heimildarmaður úr knattspyrnuheiminum gagnrýndi City harðlega fyrir að halda samstarfinu áfram.
„Af hverju hefur City ekki slitið sambandinu, sérstaklega þegar styrktarsamningar félagsins eru undir svo mikilli smásjá? Það er ótrúlegt að félagið skuli halda áfram samstarfi við fyrirtæki sem hefur verið tengt við svo alvarleg mál.“
Manchester City segir félagið framkvæma viðeigandi bakgrunnsathuganir á samstarfsaðilum sínum. OKX vildi ekki tjá sig um málið.