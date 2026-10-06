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DV
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Arsenal og Liverpool hafa áhuga

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 7. október 2026 07:30
Getty Images

Arsenal og Liverpool fylgjast vel með Josh King, 19 ára gömlum miðjumanni Fulham, eftir frábæra byrjun hans á tímabilinu.

King hefur byrjað alla fimm leiki Fulham í ensku úrvalsdeildinni og skorað tvö mörk. Hann spilaði 32 deildarleiki á síðustu leiktíð og hefur einnig æft með A-landsliði Englands.

Fulham er sagt verðmeta King á um 51 milljón punda en hann er samningsbundinn félaginu til ársins 2029. Félagið er því í fremur sterkri samningsstöðu.

Þýska stórliðið Dortmund fylgist einnig með gangi mála hjá King.

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