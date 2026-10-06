Annað jafntefli við Eistland staðreynd

Íslenska karlalandsliðið gerði aftur jafntefli við Eistland í C-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld.
Leikurinn var lokaður og lítið um færi. Heimamenn virkuðu lengi vel líklegri til að skora en Ísland var líklegra á lokakaflanum.
Markalaust jafntefli varð þó niðurstaðan og íslenska liðið er með 8 stig á toppi riðilsins þegar tveir leikir eru eftir.
Eistland er með 6 stig í öðru sæti, Búlgaría í því þriðja með 4 og Lúxemborg rekur lestina með 3.
Fjögurra leikja landsleikjaglugga Íslands er nú lokið. Sigrar á Búlgaríu og Lúxemborg og tvö jafntefli við Eistland niðurstaðan.