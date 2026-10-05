Ungstirni Arsenal heldur heim á leið

Max Dowman hefur dregið sig úr enska U-19 ára landsliðshópnum vegna meiðsla og bætist þar með á meiðslalistann hjá Arsenal.
Hinn 16 ára gamli Dowman lék fyrstu þrjá leiki Englendinga í landsleikjaglugganum og skoraði eitt mark og lagði upp annað. Hann fékk rautt spjald gegn Bandaríkjunum á föstudag en hefði mátt spila gegn Belgíu þar sem um æfingamót var að ræða.
Dowman varð hins vegar fyrir höggi og dró sig úr hópnum. Meiðslin eru ekki talin alvarleg og litlar áhyggjur eru af því að hann verði lengi frá.
Mikel Arteta hefur misst nokkra leikmenn í meiðsli í þessum langa landsleikjaglugga. Ezri Konsa, Kai Havertz og Christos Tzolis hafa allir snúið aftur til Arsenal vegna meiðsla sinna.
Arsenal mætir Leeds á laugardag og vonast félagið jafnframt til þess að Ben White, Cristhian Mosquera og Piero Hincapie verði orðnir leikfærir fyrir þann leik.