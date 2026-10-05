Tvö stórlið vilja kaupa mann sem Arteta spilar lítið

Atletico Madrid og Juventus fylgjast með stöðu Noni Madueke hjá Arsenal og gætu reynt að fá hann til liðs við sig í janúar.
Hinn 24 ára gamli enski landsliðsmaður hefur fengið afar takmarkaðan spilatíma hjá Arsenal á tímabilinu og hefur aðeins leikið 23 mínútur í ensku úrvalsdeildinni.
Bukayo Saka, Christos Tzolis og Eberechi Eze eru allir framar í goggunarröðinni hjá Mikel Arteta og skortur á spilatíma hefur einnig kostað Madueke sæti í enska landsliðshópnum.
Samkvæmt The Telegraph eru nokkur félög í Meistaradeildinni að fylgjast með stöðunni. Atletico Madrid og Juventus eru sögð hafa lengi haft augastað á leikmanninum og gætu skoðað möguleikann á láni þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Madueke gekk til liðs við Arsenal frá Chelsea síðasta sumar fyrir um 50 milljónir punda og var hluti af meistaraliði félagsins.
Hann hefur alls leikið 48 leiki fyrir Arsenal og skorað níu mörk.