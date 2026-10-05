Segir frá því af hverju hann vildi fara í sumar og endaði hjá Chelsea

Emiliano Martinez, markvörður Chelsea og argentínska landsliðsins, hefur útskýrt hvers vegna hann ákvað að yfirgefa Aston Villa í sumar.
Martinez gekk til liðs við Chelsea fyrir um 7,5 milljónir punda eftir að Villa hafði fengið japanska markvörðinn Zion Suzuki frá Parma.
Chelsea leitaði að nýjum markverði vegna efasemda um Robert Sanchez og Martinez segist sjálfur hafa verið tilbúinn í nýtt upphaf eftir erfitt sumar.
Argentína tapaði fyrir Spáni í úrslitaleik HM í júlí og segir Martinez að tapið hafi setið lengi í honum.
„Það tók mikið frá mér að tapa úrslitaleik á HM. Sársaukinn var lengi með mér,“ sagði Martinez við ESPN Argentina.
„Ég þurfti á nýju upphafi hjá félagsliðinu að halda til að komast yfir vonbrigðin eftir úrslitaleikinn.“
Martinez segir sér nú líða mun betur.
„Ég kem hingað í landsliðið og líður frábærlega. Ég er glaður og fullur af orku, og það skiptir mestu.“