Sást í fyrsta sinn opinberlega eftir að þungi dómurinn féll yfir City

Enzo Maresca, stjóri Manchester City, hefur sést opinberlega í fyrsta sinn síðan félagið var fundið sekt um yfir 100 brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Maresca mun funda með leikmannahópi sínum á fimmtudag þegar flestir leikmenn snúa aftur úr landsliðsverkefnum. Þar er búist við að hann fari yfir stöðuna með liðinu í kjölfar niðurstöðu óháðrar nefndar.
City hefur alla tíð neitað sök og áfrýjað niðurstöðunni.
Fyrsti leikur liðsins eftir landsleikjahléið verður gegn Liverpool á Anfield á sunnudag og má búast við mikilli athygli í kringum leikinn.
Maresca mun síðan mæta fjölmiðlum á föstudag og verður þar án efa spurður ítarlega út í málið.
City hefur byrjað tímabilið mjög vel undir stjórn Ítalans og unnið fyrstu fimm deildarleikina.
Mögulegar refsingar hafa ekki enn verið ákveðnar. Þar hafa meðal annars verið nefnd stigafrádráttur, fall um deild eða brottrekstur úr úrvalsdeildinni, en endanleg niðurstaða liggur ekki fyrir á meðan áfrýjunarferlið stendur yfir.