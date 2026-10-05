Sagt að Halldór hafi valið sér aðstoðarmann á Hlíðarenda

Oliver Sigurjónsson verður aðstoðarmaður Halldórs Árnasonar hjá Val samkvæmt frétt Fótbolta.net.
Eins og flestir vita tekur Halldór við karlaliði Vals eftir tímabil, en þetta verður hans fyrsta starf í þjálfun frá því hann var látinn fara frá Breiðabliki í fyrra, innan við ári eftir að hafa gert liðið að Íslandsmeisturum.
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Mynd/Helgi Viðar
Oliver lék undir stjórn Halldórs hjá Breiðabliki og þekkjast þeir því vel. Hann þjálfaði Augnablik í sumar.
Tímabilið hjá Val hefur verið langt undir væntingum. Hermann Hreiðarsson var látinn fara sem þjálfari fyrr í sumar og Chris Brazell tók við út tímabilið.