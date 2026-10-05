Nýtur lífsins á nýjum stað með Clooney sem nágranna

Trevoh Chalobah segist njóta lífsins til hins ýtrasta á Ítalíu eftir að hafa gengið til liðs við Como frá Chelsea í sumar.
Hinn 27 ára gamli varnarmaður kostaði Como um 30 milljónir punda og býr nú við Como-vatn, skammt frá heimili Hollywood-stjörnunnar George Clooney.
„Ég fór reyndar á bát og sigldi fram hjá húsinu hans Clooney,“ sagði Chalobah. „Þetta er ótrúlega fallegur staður. Maturinn er frábær, veðrið gott og fólkið hjá félaginu hefur hjálpað mér mikið að koma mér fyrir.“
Chalobah segist gjarnan fara út á bát og synda á frídögum.
Hann er einn nokkurra enskra landsliðsmanna sem leika nú utan Englands og telur það geta styrkt landsliðið.
„Það er gott að upplifa mismunandi menningu og mismunandi hugmyndir um fótbolta. Ég held að það sé mjög mikilvægt að prófa eitthvað nýtt á ferlinum,“ sagði Chalobah.
Hann gæti unnið sinn fjórða landsleik þegar England mætir Tékklandi í Þjóðadeildinni á þriðjudag.