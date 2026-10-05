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DV
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Myndband frá Tenerife vekur óhug - Fólk hætt komið og þurfti að leita skjóls

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Mánudaginn 5. október 2026 20:30

Leikmenn og starfslið spænska neðri deildafélagsins Sporting de Hortaleza urðu fyrir árás við komuna til Tenerife fyrir bikarleik við Atletico Union Guimar.

Óþekktir einstaklingar köstuðu grjóti og öðrum hlutm í rútu liðsins og brotnuðu nokkrar rúður við árásina. Enginn slasaðist alvarlega en fólki var mjög brugðið.

Lögregla kom fljótt á vettvang og hefur hafið rannsókn á málinu, auk þess sem félögin hafa fordæmt atvikið. 

Hér að neðan má sjá myndband af þessu.

 

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