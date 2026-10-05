Myndband frá Tenerife vekur óhug - Fólk hætt komið og þurfti að leita skjóls

Leikmenn og starfslið spænska neðri deildafélagsins Sporting de Hortaleza urðu fyrir árás við komuna til Tenerife fyrir bikarleik við Atletico Union Guimar.
Óþekktir einstaklingar köstuðu grjóti og öðrum hlutm í rútu liðsins og brotnuðu nokkrar rúður við árásina. Enginn slasaðist alvarlega en fólki var mjög brugðið.
Lögregla kom fljótt á vettvang og hefur hafið rannsókn á málinu, auk þess sem félögin hafa fordæmt atvikið.
Hér að neðan má sjá myndband af þessu.
🔴Ultras del Güimar tiran huevos al autobús del @SportingDeHorta antes del partido de previa de Copa del Rey ❌El Sporting de Hortaleza no juega el partido hasta que haya una dotación policial que les permita hacerlo con seguridad 😠NO A LA VIOLENCIA https://t.co/XvCxNQzPbG
— Tiempo de Juego (@tjcope) October 4, 2026