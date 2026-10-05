Mikill áhugi á enska boltanum í Bandaríkjunum eftir HM - Athyglisvert hvaða lið laðar flesta að skjánum

Áhugi ungra Bandaríkjamanna á ensku úrvalsdeildinni hefur aukist mikið eftir að Bandaríkin voru gestgjafi HM í sumar.
Áhorf á úrvalsdeildina meðal Bandaríkjamanna á aldrinum 18 til 34 ára hefur aukist um 20 prósent frá síðustu leiktíð samkvæmt tölum Nielsen Sports.
Að meðaltali hafa um hálf milljón manna horft á leiki deildarinnar á NBC og USA Network á tímabilinu, sem er þriggja prósenta aukning.
Rúmlega ein milljón horfði á 2-0 sigur Newcastle á Tottenham í ágúst og hefur enginn leikur fengið meira áhorf vestanhafs. Tottenham hefur raunar verið þátttakandi í þremur af þeim sex leikjum sem hafa fengið mest áhorf í Bandaríkjunum.