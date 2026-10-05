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Messi kveður landsliðssviðið í kvöld - Átti lengi vel í flóknu sambandi við heimaþjóð sína

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 6. október 2026 08:00
Getty Images

Lionel Messi leikur sinn síðasta landsleik fyrir Argentínu í kvöld þegar liðið mætir Benín í vináttuleik á Monumental-leikvanginum í Buenos Aires.

Messi tilkynnti um ákvörðun sína um að kveðja landsliðssviðið eftir HM í sumar, þar sem Argentína þurfti að sætta sig við silfrið eftir tap gegn Spánverjum í úrslitaleiknum. Það var ákveðið í kjölfarið að hann myndi spila einn alvöru kveðjuleik í heimalandinu.

Þar með lýkur rúmlega tuttugu ára landsliðsferli eins allra besta knattspyrnumanns sögunnar. Messi lék fyrst með yngri landsliðum Argentínu árið 2004 en sambandið við argentínsku þjóðina var ekki alltaf dans á rósum, eins og Reuters rifjar upp.

Messi ólst upp hjá spænska stórliðinu Barcelona og kom þar upp í gegnum unglingastarfið. Argentínska knattspyrnusambandið vissi lítið um hann framan af. Starfsmaður sambandsins hringdi meira að segja í fjölskyldu hans á Spáni eitt sinn og spurði eftir „Leonardo Messi“ áður en honum var bent á að strákurinn héti Lionel.

Messi var lengi gagnrýndur fyrir að ná ekki sömu hæðum með landsliðinu og Barcelona en allt breyttist á síðari hluta ferilsins. Hann varð heimsmeistari árið 2022 og vann Copa America tvisvar sem fyrirliði Argentínu.

Leikurinn í kvöld hefst klukkan 23 að íslenskum tíma. 

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