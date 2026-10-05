Leikmenn og þjálfarar City ræða svindlið á fimmtudag

Leikmenn Manchester City koma saman á fimmtudag í fyrsta sinn síðan félagið var fundið sekt um umfangsmikil brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar.
City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna brota á fjárhagsreglum deildarinnar. Félagið er afar ósátt við niðurstöðuna og hefur áfrýjað.
Stór hluti leikmannahópsins hefur verið í landsliðsverkefnum síðustu tvær vikur en stjórinn Enzo Maresca ætlar að ræða við hópinn þegar hann kemur saman á ný. City mætir Liverpool á Anfield á sunnudag í fyrsta leik sínum eftir að greint var frá niðurstöðunni.
Maresca tók við sem stjóri City af Pep Guardiola í sumar og mun væntanlega þurfa að svara fjölmörgum spurningum um málið fyrir leikinn gegn Liverpool.
Innan vallar hefur gengið mjög vel hjá City það sem af er leiktíð. Liðið hefur unnið alla fimm leiki sína í deildinni.